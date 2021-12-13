«Тысячу Зеленского» можно будет потратить на лекарства

https://racurs.ua/n164354-tysyachu-zelenskogo-mojno-budet-potratit-na-lekarstva.html

Ракурс

Тысячу Зеленского можно будет потратить на лекарства. Такая программа будет доступна только гражданам старше 60 лет. Если вы моложе — добро пожаловать в спортзал, кино или за книгой.

Президент 13 декабря поручил Кабмину выработать соответствующий механизм.

Глава государства в Твиттер написал, что программа «єПідтримка» будет расширяться, чтобы ею могли воспользоваться больше украинцев.

Граждане в возрасте 60+ смогут уже с января потратить 1 тыс. грн на социальные нужды, в частности, на покупку лекарств. Условие: полная вакцинация против COVID-19. Чиновники получили необходимые поручения, — сообщил Зеленский.

Напомним, для получения «тысячи Зеленского» за вакцинацию нужно подать заявку до 29 декабря. Полностью вакцинированные украинцы, желающие получить президентскую выплату в рамках программы «єПідтримка», должны подать заявку в «Дії» с 19 по 29 декабря. Минцифры 13 декабря запустило бета-тестирование этой услуги в «Дії».

Украинцы смогут получить виртуальные карты, разработанные специально для выплат. Потратить тысячу гривен можно будет в креативной, транспортной и спортивной сферах бизнеса.

Для того чтобы успеть получить выплату на первом этапе, нужно подать заявку в «Дії» до 29 декабря.

Ранее «Ракурс» сообщал, что тысячу гривен можно будет потратить на культурные мероприятия, театры, концерты, книги, кино, туризм по Украине. Гражданин с этим сертификатом или депозитом сможет выбрать несколько услуг, суммарная стоимость которых не превысит 1 тыс. грн. Это может быть поездка в другой город, посещение музея или театра, другого культурного или спортивного мероприятия.

После верификации в мобильном приложении граждане смогут получить деньги на бесплатные виртуальные банковские карты. Привитые граждане без «Дії» также смогут получить деньги, но позже. Эту альтернативу сейчас дорабатывают.

Для получения «тысячи Зеленского» за вакцинацию нужно подать заявку до 29 декабря.