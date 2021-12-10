В «Дії» рассказали, как потратить «тысячу Зеленского», коллаж: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n164235-tysyacha-zelenskogo-kak-ee-poluchit-i-potratit-rasskazali-v-diyi.html

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Тысячу гривен — вознаграждение за прохождение полного курса вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 — пока можно будет получить только через мобильное приложение «Дія» в рамках программы «єПідтримка». Эта программа в пилотном режиме заработает с 13 декабря, а услуга по выплатам «Дії» будет доступна с 19 декабря.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Дії».

Чтобы получить «ковидную тысячу» гражданам, прошедшим полный курс вакцинации, нужно:

сгенерировать сертификат о вакцинации в приложении «Дія» (в случае, если до этого был только бумажный вариант);

в приложении «Дія» на своем смартфоне выбрать пункт «Поддержка»;

после автоматической проверки на наличие «зеленого сертификата» вакцинации и возрастной отметки в 18 лет, нужно выбрать из представленного перечня банк, через который будет получаться выплата;

«Дія» перебрасывает пользователя в выбранный банк для генерирования виртуальной карты и возвращает обратно в приложение. Также граждане могут сами заблаговременно сгенерировать такую карту в одном из привлеченных онлайн-банков;

деньги на созданную карту должны поступить в течение двух дней;

виртуальную карту нужно добавить в платежную систему смартфона (например, в Apple Wallet для iPhone). После этого ею можно рассчитываться аналогично любой карточке, прикладывая к терминалу;

полученные средства нужно потратить за четыре месяца, иначе они вернутся государству. Деньги нельзя будет снять наличными или перевести на другую карту.

По желанию для получения «ковидной тысячи» можно завести отдельную пластиковую карту в одном из банков, вовлеченных в программу «єПідтримка». Однако для подтверждения этой карты все равно придется заходить в «Дію».

«Ковідную тысячу» можно будет потратить на:

театры;

кинотеатры;

музеи;

книжные магазины (как физические, так и онлайн);

билеты в Укрзализныце;

внутренние авиарейсы;

приобретение билетов на концерты.

В настоящее время к системе выплаты помощи вакцинированным гражданам Украины подключились четыре банка: «А-банк», «Монобанк», «Альфа-Банк» и «Укргазбанк». Ожидается, что это количество вскоре возрастет.