У «Дії» розповіли, як витратити «тисячу Зеленського», колаж: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n164235-tysyacha-zelenskogo-yak-yiyi-otrymaty-ta-vytratyty-rozpovily-v-diyi.html

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Тисячу гривень — винагороду за проходження повного курсу вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 — поки що можна буде отримати лише через мобільний застосунок «Дія» в межах програми «єПідтримка». Ця програма в пілотному режимі запрацює з 13 грудня, а послуга з виплат у «Дії» буде доступна з 19 грудня.

Про це повідомляється у Telegram-каналі «Дії».

Щоб отримати «ковідну тисячу» громадянам, які пройшли повний курс вакцинації, потрібно:

згенерувати сертифікат про вакцинацію в застосунку «Дія» (в разі, якщо до цього був наявний лише паперовий варіант);

у застосунку «Дія» на своєму смартфоні обрати пункт «єПідтримка»;

після автоматичної перевірки на наявність «зеленого сертифіката» вакцинації та вікової позначки у 18 років, потрібно обрати з поданого переліку банк, через який отримуватиметься виплата;

«Дія» перекидає користувача в обраний банк для генерування віртуальної картки і повертає назад у застосунок. Також громадяни можуть самі завчасно згенерувати таку картку в одному з долучених онлайн-банків;

гроші на створену картку мають надійти впродовж двох днів;

віртуальну картку треба додати в платіжну систему смартфона (наприклад в Apple Wallet для iPhone). Після цього нею можна розраховуватись аналогічно до будь-якої картки, прикладаючи до терміналу;

отримані кошти потрібно витратити за чотири місяці, інакше вони повернуться державі. Гроші не можна буде зняти готівкою або переказати на іншу картку.

За бажанням для отримання «ковідної тисячі» можна завести окрему пластикову картку в одному з банків, долучених до програми «єПідтримка». Проте для підтвердження цієї картки все одно доведеться заходити в «Дію».

«Ковідну тисячу» можна буде витратити на:

театри;

кінотеатри;

музеї;

книжкові магазини (як фізичних, так і онлайн);

квитки в Укрзалізниці;

внутрішні авіарейси;

придбання квитків на концерти.

Наразі до системи виплати допомоги вакцинованим громадянам України підключилися чотири банки: «А-банк», «Монобанк», «Альфа-Банк» та «Укргазбанк». Очікується, що ця кількість невдовзі зросте.