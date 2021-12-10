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Опитування. Фото: Рейтинг
Зеленський істотно наростив рейтинг (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n164234-zelenskyy-istotno-narostyv-reytyng-infografika.htmlРакурс
Президентський рейтинг представили соціологи — лідируючу позицію займає чинний президент Володимир Зеленський із результатом у 23,5% серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором.
Відповідний результат опитування опублікувала соціологічна група «Рейтинг».
На другому міcці за рейтингом опинився п’ятий президент Петро Порошенко — за нього готові проголосувати 13,4% українців. Трійку лідерів замикає Юлія Тимошенко з результатом у 9,9%.
Серед інших кандидатів симпатії виборців розподілилися так:
- Юрій Бойко — 9,3%;
- Дмитро Разумков — 7,5%;
- Ігор Смешко — 6,7%;
- Євген Мураєв — 6,5%;
- Володимир Гройсман — 5,5%;
- Олег Ляшко — 3,2%;
- Арсеній Яценюк — 3,1%.
Лідером недовіри серед українців виявився Петро Порошенко — 47% не проголосували б за нього за жодних обставин. 37% не проголосували б за Юлію Тимошенко, 35% — Юрія Бойка, 33% — за Володимира Зеленського.
Кожен шостий-сьомий не проголосував би за жодних обставин за Арсенія Яценюка, Володимира Кличка, Євгена Мураєва, Володимира Гройсмана та Олега Тягнибока.
Опитування проводилося 6−8 грудня методом телефонних інтерв’ю серед 2 тис. 500 повнолітніх українців в усіх областях, крім тимчасово окупованих. Вибірка репрезентативна за віком, статтю й типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.
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