Опитування. Фото: Рейтинг

https://racurs.ua/ua/n164234-zelenskyy-istotno-narostyv-reytyng-infografika.html

Ракурс

Президентський рейтинг представили соціологи — лідируючу позицію займає чинний президент Володимир Зеленський із результатом у 23,5% серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором.

Відповідний результат опитування опублікувала соціологічна група «Рейтинг».

На другому міcці за рейтингом опинився п’ятий президент Петро Порошенко — за нього готові проголосувати 13,4% українців. Трійку лідерів замикає Юлія Тимошенко з результатом у 9,9%.

Серед інших кандидатів симпатії виборців розподілилися так:

Юрій Бойко — 9,3%;

Дмитро Разумков — 7,5%;

Ігор Смешко — 6,7%;

Євген Мураєв — 6,5%;

Володимир Гройсман — 5,5%;

Олег Ляшко — 3,2%;

Арсеній Яценюк — 3,1%.

Лідером недовіри серед українців виявився Петро Порошенко — 47% не проголосували б за нього за жодних обставин. 37% не проголосували б за Юлію Тимошенко, 35% — Юрія Бойка, 33% — за Володимира Зеленського.

Кожен шостий-сьомий не проголосував би за жодних обставин за Арсенія Яценюка, Володимира Кличка, Євгена Мураєва, Володимира Гройсмана та Олега Тягнибока.

Опитування проводилося 6−8 грудня методом телефонних інтерв’ю серед 2 тис. 500 повнолітніх українців в усіх областях, крім тимчасово окупованих. Вибірка репрезентативна за віком, статтю й типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.