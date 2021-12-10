У Раду проходять вісім партій, СН випереджає “ЄС” на 4% - нове опитування

https://racurs.ua/ua/n164233-u-radu-prohodyat-visim-partiy-sn-vyperedjaie-ies-na-4-novyy-reytyng-partiy.html

Ракурс

«Слуги народу» випереджають «Європейську солідарність» всього на 4,3%. Такими є дані нового опитування від соціологів групи «Рейтинг».

Представників «Слуги народу» станом на 6−8 грудня готові були підтримати 18,0% опитаних. Йдеться про тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. Найближчий переслідувач «слуг» — партія «Європейська солідарність», у неї 13,7% голосів опитаних.

Всього у парламент могли б нині обратися вісім партій. Крім СН та «ЄС» понад 5% виборців набирають «Опозиційна платформа — За життя» — 11,4%, «Батьківщина» — 11,4%, партія Разумкова «Розумна політика» — 7,5%, партія «Українська стратегія Гройсмана» — 6,2%, «Сила і честь» — 6,0%, партія Мураєва «Наші» — 5,2%.

Не вистачає підтримки, щоб пройти в Раду у партій: «УДАР Віталія Кличка» — 4,2%, Радикальної партії — 4,0%, партії Шарія — 3,1%, «Свободи» — 3,0%.

«Рейтинг» провів телефонне опитування населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім окупованих Росією. Вибірка вклюичла 2,5 тис. респондентів. «Рейтинг» не вказав замовника дослідження.

Соціологи навели також динаміку довіри громадян до партій у 202і році.

У рейтингу партій від компанії «Соціс» наприкінці листопада «ЄС» мінімально випереджала СН.