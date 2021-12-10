В Раду проходят восемь партий, СН опережает «ЕС» на 4% - новый рейтинг

https://racurs.ua/n164233-v-radu-prohodyat-vosem-partiy-sn-operejaet-es-na-4-novyy-reyting.html

Ракурс

«Слуга народа» опережает «Европейскую солидарность» всего на 4,3%. Таковы данные нового опроса от социологов группы «Рейтинг».

Представителей «Слуги народа» на 6−8 декабря готовы были поддержать 18,0% опрошенных. Речь идет о тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Ближайший преследователь «слуг» — партия «Европейская солидарность», у нее 13,7% голосов опрошенных.

Всего в парламент могли бы сейчас обратиться восемь партий. Кроме СН и «ЕС» более 5% избирателей набирают «Оппозиционная платформа — При жизни» — 11,4%, «Батькивщина» — 11,4%, партия Разумкова «Умная политика» — 7,5%, партия «Украинская стратегия Гройсмана «- 6,2%, «Сила и честь» — 6,0%, партия Мураева «Наши» — 5,2%.

Не хватает поддержки, чтобы пройти в Раду у партий: «УДАР Виталия Кличко» — 4,2%, Радикальной партии — 4,0%, партии Шария — 3,1%, «Свободы» — 3,0%.

«Рейтинг» провел телефонный опрос населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме оккупированных Россией. Выборка включает 2,5 тыс. респондентов. «Рейтинг» не указал заказчика исследования.

Социологи привели также динамику доверия граждан к партиям в 2021 году.

В рейтинге партий от компании «Социс» в конце ноября «ЕС» минимально опережала СН.