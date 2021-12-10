Опрос. Фото: рейтинг

https://racurs.ua/n164234-zelenskiy-suschestvenno-narastil-reyting-infografika.html

Ракурс

Президентский рейтинг представили социологи — лидирующую позицию занимает действующий президент Владимир Зеленский с результатом у 23,5% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Соответствующий результат опроса был опубликован социологической группой «Рейтинг».

На втором месте по рейтингу оказался пятый президент Петр Порошенко — за него готовы проголосовать 13,4% украинцев. Тройку лидеров замыкает Юлия Тимошенко с результатом в 9,9%.

Среди других кандидатов симпатии избирателей распределились следующим образом:

Юрий Бойко — 9,3%;

Дмитрий Разумков — 7,5%;

Игорь Смешко — 6,7%;

Евгений Мураев — 6,5%;

Владимир Гройсман — 5,5%;

Олег Ляшко — 3,2%;

Арсений Яценюк — 3,1%.

Лидером недоверия среди украинцев оказался Петр Порошенко — 47% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 37% не проголосовали бы за Юлию Тимошенко, 35% — за Юрия Бойко, 33% — за Владимира Зеленского.

Каждый шестой-седьмой не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за Арсения Яценюка, Владимира Кличко, Евгения Мураева, Владимира Гройсмана и Олега Тягнибока.

Опрос проводился 6−8 декабря методом телефонных интервью среди 2 тыс. 500 совершеннолетних украинцев во всех областях, кроме временно оккупированных. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.