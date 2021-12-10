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Ракурс
Опрос. Фото: рейтинг

Зеленский существенно нарастил рейтинг (ИНФОГРАФИКА)

10 дек 2021, 12:37
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Президентский рейтинг представили социологи — лидирующую позицию занимает действующий президент Владимир Зеленский с результатом у 23,5% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Соответствующий результат опроса был опубликован социологической группой «Рейтинг».

Опрос. Фото: РейтингНа втором месте по рейтингу оказался пятый президент Петр Порошенко — за него готовы проголосовать 13,4% украинцев. Тройку лидеров замыкает Юлия Тимошенко с результатом в 9,9%.

Опрос. Фото: Рейтинг

Среди других кандидатов симпатии избирателей распределились следующим образом:

  • Юрий Бойко — 9,3%;
  • Дмитрий Разумков — 7,5%;
  • Игорь Смешко — 6,7%;
  • Евгений Мураев — 6,5%;
  • Владимир Гройсман — 5,5%;
  • Олег Ляшко — 3,2%;
  • Арсений Яценюк — 3,1%.

Лидером недоверия среди украинцев оказался Петр Порошенко — 47% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 37% не проголосовали бы за Юлию Тимошенко, 35% — за Юрия Бойко, 33% — за Владимира Зеленского.


Каждый шестой-седьмой не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за Арсения Яценюка, Владимира Кличко, Евгения Мураева, Владимира Гройсмана и Олега Тягнибока.

Опрос проводился 6−8 декабря методом телефонных интервью среди 2 тыс. 500 совершеннолетних украинцев во всех областях, кроме временно оккупированных. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.

Источник: Ракурс


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