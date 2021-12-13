Человека года-2021 назвал журнал Time

Илон Маск стал человеком 2021 года, фото: Time

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Ракурс

Илон Маск, известный американский миллиардер, деятельность которого сосредоточена в сфере высоких технологий, стал «Человеком года-2021″ по версии журнала Time.

Time характеризует Маска как „сумасшедший гибрид Томаса Эдисона, П. Т. Барнума (американский шоумен XIX в. — ред.), Эндрю Карнеги и задумчивого синекожего бога-человека доктора Манхэттена из комиксов о Хранителях, который изобретает электромобили и переезджает на Марс“.

Этот мужчина оказывает экстраординарное влияние на жизнь на Земле и в перспективе, возможно, на жизнь за пределами планеты, — подчеркивает издание.

Он запускает спутники на орбиту и использует энергию Солнца; он ездит на созданном им автомобиле, который не потребляет бензин и почти не нуждается в водителе. По щелчку его пальцев фондовый рынок взлетает или падает. Армия поклонников следит за каждым его словом», — добавляет Time, напоминая о ряде связанных с Маском событий, которые произошли в последнее время и делают его «Человеком года-2021.

Издание отмечает, что 2021 год можно считать годом Маска:

в апреле его компания SpaceX выиграла эксклюзивный контракт NASA на отправку американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года;

в мае Маск проводил Saturday Night Live;

в октябре гигант по прокату автомобилей Hertz объявил, что планирует добавить в свой автопарк 100 тыс. электромобилей, выпускаемых его компанией-автопроизводителем Tesla;

одна из ракет Маска запустила первое испытание NASA по противоастероидной планетарной обороне;

продажа Маском 10% акций Tesla, вызванный проведенным им в Твиттере опросом, который он разместил в порыве гнева по поводу инициативы сенаторов относительно налогообложения миллиардеров, взбудоражил рынки и в конце концов принесет ему огромные прибыли.

Несколько лет назад над Маском издевались как сумасшедшим мошенником на грани банкротства. Теперь этот застенчивый южноафриканец с синдромом Аспергера, сбежавший от жестокого детства и преодолевший личную трагедию, подчиняет правительства и промышленность своим амбициям, — отмечает издание.

Источник: Time