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Хирурги достали из бронхов 4-летнего ребенка лампочку от гирлянды. Фото: dpsscn
Хирурги достали из бронхов 4-летнего ребенка лампочку от гирлянды (ФОТО)https://racurs.ua/n164358-hirurgi-dostali-iz-bronhov-4-letnego-rebenka-lampochku-ot-girlyandy-foto.htmlРакурс
Во Львове хирург достал из бронхов четырехлетнего мальчика лампочку от гирлянды. Операция прошла без единого разреза.
Родители достали новогодние украшения для елки, после чего сын проглотил светодиодную лампочку из гирлянды. Об этом сообщили в Львовской областной детской клинической больнице.
Ребенок начал кашлять и задыхаться. Родители решили не тратить попусту времени вызвали скорую помощь.
Врачи сделали рентген и увидели постороннее тело в дыхательных путях. Доставали его с помощью бронхоскопии, то есть без разреза.
Сейчас мальчик уже находится дома. Медики напомнили, что родителям нужно внимательно следить за своими детьми и их безопасностью.
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