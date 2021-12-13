Хирурги достали из бронхов 4-летнего ребенка лампочку от гирлянды. Фото: dpsscn

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Ракурс

Во Львове хирург достал из бронхов четырехлетнего мальчика лампочку от гирлянды. Операция прошла без единого разреза.

Родители достали новогодние украшения для елки, после чего сын проглотил светодиодную лампочку из гирлянды. Об этом сообщили в Львовской областной детской клинической больнице.

Ребенок начал кашлять и задыхаться. Родители решили не тратить попусту времени вызвали скорую помощь.

Врачи сделали рентген и увидели постороннее тело в дыхательных путях. Доставали его с помощью бронхоскопии, то есть без разреза.

Сейчас мальчик уже находится дома. Медики напомнили, что родителям нужно внимательно следить за своими детьми и их безопасностью.