Сиделка украла у американца-пенсионера 400 тыс. долл. Фото: openbusiness.ru

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Молодая сиделка в США два года обворовывала 70-летнего пенсионера.

Кэсси Вуйковски из города Арбор Вита украла более 400 тыс. долл. у мужчины, за которым ухаживала. Женщина совершила 1 тыс. 324 транзакции с кредитной карты жертвы в период с октября 2017 года по октябрь 2019 года. При этом она получала 1 тыс. 250 долл. зарплаты ежемесячно. Об этом сообщает издание Newsnationnow со ссылкой на Департамент юстиции штата Висконсин.

Отмечается, что девушка потратила более 20 тыс. долл. на собственные счета по кредитной карте и отправила своей семье более 80 тыс. долл. Однако большинство украденных денег она потратила на игру в казино.

По информации издания, Вуйковски отправят за решетку на 18 месяцев, а затем она более 18 лет будет находиться под длительным наблюдением. Также сиделку обязали выплатить 302 тыс. 960 долл. в качестве компенсации за кражу.

Как рассказал генеральный прокурор штата Джош Каул, мошенничество и эксплуатация пожилых людей — растущая проблема в Висконсине, потому что ежегодно в штате воруют таким образом около 77,8 млн долл. Кроме того, об этом преступлении очень мало сообщают.

Напомним, зимой 2020 года в ОАЭ преступники ограбили банк. Злоумышленники назвались директором крупной компании: подделали его голос с помощью технологий искусственного интеллекта и убедили работника банка перевести деньги на мошеннические счета.

Источник: Newsnationnow