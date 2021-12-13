В Украине проводится вакцинация от коронавируса, фото:

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Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины, подписал приказ Минздрава № 2770 от 13 декабря 2021 года, согласно которому для групп риска вводится возможность прививки дополнительной дозой вакцины от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что получение дополнительной дозы вакцины от COVID-19, независимо от того, какой вакциной они прививались ранее, рекомендуется следующим категориям:

людям с ВИЧ-инфекцией;

людям с онкологией;

людям после трансплантации органов;

людям, проходящим иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;

людям с рядом других иммунодефицитных состояний.

Мы рекомендуем вводить дополнительную дозу для тех, кто имеет медицинские показания для нее в связи с тяжелыми заболеваниями, ведь их иммунная система могла не сформировать надлежащую защиту. После введения дополнительной дозы эти люди будут более защищены от коронавирусной болезни, — подчеркнул Ляшко.

Напомним, по мнению британских ученых, для борьбы с коронавирусом может потребоваться применение поливалентных вакцин — вакцин, содержащих несколько штаммов одной болезни.