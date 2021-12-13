Дополнительная доза вакцины для групп риска — Ляшко подписал приказhttps://racurs.ua/n164374-dopolnitelnaya-doza-vakciny-dlya-grupp-riska-lyashko-podpisal-ukaz.htmlРакурс
Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины, подписал приказ Минздрава № 2770 от 13 декабря 2021 года, согласно которому для групп риска вводится возможность прививки дополнительной дозой вакцины от коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что получение дополнительной дозы вакцины от COVID-19, независимо от того, какой вакциной они прививались ранее, рекомендуется следующим категориям:
- людям с ВИЧ-инфекцией;
- людям с онкологией;
- людям после трансплантации органов;
- людям, проходящим иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;
- людям с рядом других иммунодефицитных состояний.
Мы рекомендуем вводить дополнительную дозу для тех, кто имеет медицинские показания для нее в связи с тяжелыми заболеваниями, ведь их иммунная система могла не сформировать надлежащую защиту. После введения дополнительной дозы эти люди будут более защищены от коронавирусной болезни, — подчеркнул Ляшко.
Напомним, по мнению британских ученых, для борьбы с коронавирусом может потребоваться применение поливалентных вакцин — вакцин, содержащих несколько штаммов одной болезни.