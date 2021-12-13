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Ракурс
Третью дозу ковид-прививки легализовали в Украине

Третью дозу ковид-прививки легализовали в Украине

13 дек 2021, 10:43
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В процессе вакцинации от коронавируса в Украине произойдут изменения. 13 декабря глава Министерства здравоохранения (МОЗ) подпишет приказ об одобрении третьей дозы вакцины. Речь идет о дополнительной, а не о бустерной дозе.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил на брифинге.

Ляшко также разъяснил отличие дополнительной дозы от бустерной. Суть — дополнительная доза предназначается тем, для кого предыдущих двух было недостаточно.

Дополнительная доза — это доза, которая вводится с целью достижения лучшей защиты у лиц, которые по состоянию здоровья имеют низкую эффективность вакцин по сравнению с эффективностью вакцины в общей популяции, — сказал Ляшко.


Ранее в Минздраве уже анонсировали начало вакцинации третьей дозой. Ее планировали колоть пациентам, перенесшим трансплантацию или ВИЧ-инфицированным.

Источник: Ракурс


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