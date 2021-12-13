Третю дозу ковід-щеплення легалізували в Україні, фото - Today

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У процесі вакцинації від коронавірусу в Україні відбудуться зміни. 13 грудня очільник Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) підпише наказ про схвалення третьої дози вакцини. Йдеться про додаткову, а не про бустерну дозу.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив на брифінгу.

Ляшко також роз’яснив відмінність додаткової дози від бустерної. Суть — додаткова доза призначається тим, для кого двох було недостатньо.

Додаткова доза — це доза, яка вводиться з метою досягнення кращого захисту в осіб, які за станом свого здоров’я мають низьку ефективність вакцин порівняно з ефективністю вакцини в загальній популяції, — сказав Ляшко.



Раніше в МОЗ вже анонсували початок вакцинації третьою дозою. Найчастіше її колотимуть пацієнтам, які перенесли трансплантацію або ВІЛ-інфікованим.