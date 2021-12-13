25-я отдельная воздушно-десантная бригада получила батальонный комплекс видеонаблюдения, фото: «Европейская солидарность»

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Комплекс батальонного видеонаблюдения, призванный уменьшить украинские потери на фронте, получила 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (ОВДБр).

Оборудование было приобретено на средства, перечисленные более 5 тыс. украинцев. Кроме того, половину необходимой суммы добавил Фонд Порошенко, сообщает пресс-служба «Европейской солидарности».

Это значит, что и у снайперов, привезенных из России, и у российских наемников из ЧВК «Вагнер», и у кадровых российских военнослужащих не будет возможности вести атаки, вести охоту на наших воинов. Наши воины будут в безопасном месте, — отметил пятый президент Украины Петр Порошенко, участвовавший в церемонии передачи этого комплекса.

По словам Порошенко, в рамках этой инициативы планируется оснащение всей линии столкновения системой видеоразведки и наблюдения, которая, в частности, будет включать приборы ночного видения и камеры с большим зумом, которые будут фиксировать любое движение врага.

Он отметил, что реализация инициативы началась с 10-й Горно-штурмовой бригады, которую сменила сейчас 95-я бригада. На этих позициях системой видеонаблюдения уже полностью оборудована вся бригадная полоса обороны.

Вторым этапом стала Авдеевка, где идет оборудование видеонаблюдением позиций, которые занимала 72-я бригада, а сейчас занимает 25-я ОВДБр. Сегодня эта бригада получила второй батальонный комплект.

Третий батальон 25-ки, я думаю, будет скоро. И вся линия фронта будет оснащена, — добавил Порошенко.

Напомним, оборудование с новейшей системой видеонаблюдения 10-й Горно-штурмовой бригаде было передано в начале июня.