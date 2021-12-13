25-та окрема повітряно-десантна бригада отримала батальйонний комплекс відеоспостереження, фото: «Європейська солідарність»

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Комплекс батальйонного відеоспостереження, покликаний зменшити українські втрати на фронті, отримала 25-та окрема повітряно-десантна бригада (ОПДБр).

Обладнання було придбане за кошти, перераховані понад 5 тис. українців. Крім того, половину необхідної суми додав Фонд Порошенка, повідомляє прес-служба «Європейської солідарності».

Це означає, що і у снайперів, які привезені з Росії, і в російських найманців з ПВК «Вагнер», і в кадрових російських військовослужбовців не буде можливості вести атаки, вести полювання на наших воїнів. Наші воїни будуть у безпечному місці, — зазначив п’ятий президент України Петро Порошенко, який брав участь у церемонії передачі цього комплексу.

За словами Порошенка, в межах цієї ініціативи планується оснащення всієї лінії зіткнення системою відеорозвідки та спостереження, яка, зокрема, включатиме прилади нічного бачення та камери з великим зумом, які фіксуватимуть будь-який рух ворога.

Він зазначив, що реалізація ініціативи розпочалася з 10-ї Гірсько-штурмової бригади, яку змінила зараз 95-та бригада. На цих позиціях системою відеоспостереження вже повністю оснащена вся бригадна смуга оборони.

Другим етапом стала Авдіївка, де триває обладнання відеоспостереженням позицій, які займала 72-га бригада, а зараз займає 25-а ОПДБр. Сьогодні ця бригада отримала другий батальйонний комплект.

Третій батальйон 25-ки, я думаю, буде незабаром. І вся лінія фронту врешті-решт буде оснащена, — додав Порошенко.

Нагадаємо, обладнання з новітньою системою відеоспостереження 10-й Гірсько-штурмовій бригаді було передане на початку червня.