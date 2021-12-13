Кримінального авторитета зі списку РНБО засудили до 6 місяців арешту

Кримнального авторитета «Апті» засудили до арешту, фото: Миколаївська обласна прокуратура

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Кримінального авторитета «Апті» засудили до шести місяців арешту за погрози потерпілим (ст. 386 Кримінального кодексу).

Засуджений включений до переліку осіб, стосовно яких відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 14 травня 2021 року застосовано санкції. Про це повідомляє прес-служба Миколаївської обласної прокуратури.

Прокурор у суді довів, що засуджений, який на даний час працює менеджером з продажів одного з підприємств області, погрожував потерпілим за надані ними показання у справі, в якій він є обвинуваченим, — вказано в повідомленні.

Зазнчається, що 51-річний «Апті» є громадянином РФ і впродовж тривалого часу мешкає на території України на праві посвідки на постійне проживання.

Згідно з переліком осіб, до яких запроваджувалися санкції РНБО, мова йде про уродженця Чечні Апті Іслангірієва.

Згідно з рішенням РНБО, яке набуло чинності указом президента України Володимира Зеленського від 21 травня, особам, внесеним до цього переліку, забороняється, зокрема, в’їжджати до України та мати посвідку на проживання в Україні.