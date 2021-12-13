Уголовного авторитета «Апти» приговорили к аресту, фото: Николаевская областная прокуратура

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Уголовный авторитет «Апти» был приговорен к шести месяцам ареста за угрозы потерпевшим (ст. 386 Уголовного кодекса).

Осужденный включен в список лиц, в отношении которых в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 14 мая 2021 года применены санкции. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Прокурор в суде доказал, что осужденный, работающий в настоящее время менеджером по продажам одного из предприятий области, угрожал потерпевшим за предоставленные ими показания по делу, в котором он является обвиняемым, — указано в сообщении.

Отмечается, что 51-летний «Апти» является гражданином РФ и долгое время проживает на территории Украины на праве вида на постоянное проживание.

Согласно перечню лиц, к которым применялись санкции СНБО, речь идет об уроженце Чечни Апти Ислангириеве.

Согласно решению СНБО, которое вступило в силу указом президента Украины Владимира Зеленского от 21 мая, лицам, внесенным в этот перечень, запрещается, в частности, въезжать в Украину и иметь вид на жительство в Украине.