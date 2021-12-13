Петр Порошенко посетил блок-пост в Донецкой области, фото: Юрий Бирюков

https://racurs.ua/n164371-skandal-s-gogilashvili-poroshenko-iniciiruet-nagrajdenie-policeyskih.html

Ракурс

Петр Порошенко, пятый президент Украины, посетил полицейский блок-пост в Донецкой области.

Там он выразил благодарность за добросовестную службу полицейским, которым «приходится защищать страну не только от внешнего врага, но и от лиц со специфическим лицом». Об этом сообщается на странице Порошенко в социальной сети Фейсбук.

Сейчас вся страна видит, что когда в Донецкой области останавливают нарушителей, вы очень достойно ведете себя. Я хочу сказать, что вся страна с вами сейчас, — подчеркнул он.

Порошенко добавил, что его политсила «Европейская Солидарность» инициировала награждение капитана Константина Васенкова и старшего сержанта Евгения Довгалюка, которые 8 декабря на блок-посту остановили автомобиль уже бывшего замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили.

Напомним, Гогилашвили, которого полицейские остановили на блокпосту в Краматорске, поскандалил с правоохранителями из-за их просьбы показать документы. Чиновник, в частности, угрожал полицейским, оскорблял их и лез в драку. Впоследствии видео этого инцидента появилось в интернете.