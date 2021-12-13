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Законопроект №5798 предусматривает фиксацию нарушения ПДД с мобильного телефона

Вознаграждения за видео с нарушителями ПДД хочет выплачивать МВД — детали

13 дек 2021, 20:37
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В Министерстве внутренних дел (МВД) надеются, что законопроект № 5798, предусматривающий введение фиксации нарушений ПДД с мобильного телефона, позволит уменьшить их количество и в несколько раз увеличить скорость реагирования и наказания нарушителей.

Этот законопроект, представленный 34 народными депутатами, сегодня, 13 декабря, рассмотрел профильный подкомитет парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает пресс-служба МВД.

Законопроект предусматривает возможность фиксации нарушения ПДД с любого мобильного устройства, на котором будет установлено определенное мобильное приложение. Первоначально планируется запустить фиксацию таких правонарушений:

  • проезда на красный свет светофора;
  • пересечения двойной полосы;
  • проезда по полосе общественного транспорта;
  • проезда железнодорожного переезда на запрещенный сигнал;
  • препятствования проезду спецтехники — пожарным машинам, полицейским автомобилям, скорой помощи и т. д.

Мобильное приложение снятое правонарушение будет передавать онлайн в полицию. Впоследствии свидетель будет получать ответ от правоохранителей о регистрации нарушения и его дальнейшей судьбе, а нарушителю будет поступать штраф с добавлением видеофиксации его нарушения.


В тексте законопроекта также предлагается выплачивать извещателю о нарушении вознаграждение — процент от штрафа, уплаченного нарушителем.

Отмечается, что, по мнению экспертов, это нововведение заставит водителей быть более осмотрительными на дороге, поскольку правонарушение может быть зафиксировано в любой момент и даже в отдаленных уголках Украины, где в ближайшие годы не планируется установка камер фиксации нарушений ПДД.

Источник: Ракурс


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