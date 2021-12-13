Законопроект №5798 передбачає фіксацію порушення ПДР з мобільного телефону

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У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) сподіваються, що законопроект № 5798, який передбачає запровадження фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) з мобільного телефону, дозволить зменшити їхню кількість та в кілька разів збільшити швидкість реагування та покарання порушників.

Цей законопроект, поданий 34 народними депутатами, сьогодні, 13 грудня, розглянув профільний підкомітет парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, повідомляє прес-служба МВС.

Законопроект передбачає можливість фіксації порушення ПДР з будь-якого мобільного пристрою, на якому буде встановлено певний мобільний додаток. Першочергово планується запустити фіксацію таких правопорушень:

проїзду на червоне світло світлофора;

перетину подвійної смуги;

проїзду по смузі громадського транспорту;

проїзду залізничного переїзду на заборонений сигнал;

перешкоджання проїзду спецтехніки — пожежних машин, поліцейських автівок, швидкої допомоги тощо.

Мобільний додаток відзняте правопорушення передаватиме онлайн в поліцію. Згодом свідок отримуватиме відповідь від правоохоронців, щодо реєстрації порушення і його подальшої долі, а порушнику надходитиме штраф з доданням відеофіксації його порушення.

У тексті законопроекту також пропонується виплачувати сповіщувачу про порушення винагороду — відсоток від штрафу, сплаченого порушником.

Зазначається, що, на думку експертів, це нововведення змусить водіїв бути більш обачними на дорозі, оскільки правопорушення може бути зафіксоване в будь-який момент і навіть у найвіддаленіших куточках України, де в найближчі роки не планується встановлення камер фіксації порушень ПДР.