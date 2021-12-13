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Наслідки смертельної ДТП у Харкові, фото: KharkivLife
ДТП у Харкові — експертиза встановила, з якою швидкістю «летів» Infinityhttps://racurs.ua/ua/n164369-dtp-u-harkovi-ekspertyza-vstanovyla-z-yakou-shvydkistu-letiv-infinity.htmlРакурс
Автомобіль Infinity, за кермом якого перебував 16-річний Микола Харківський, на момент скоєння смертельної ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові 26 жовтня 2021 року рухався швидкістю в 180 км/год.
Це показали результати експертизи, проведеної Харківським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України, повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.
Результати автотехнічної експертизи встановили, що під час ДТП на проспекті Гагаріна 26 жовтня 2021 року 16-річний водій Infinity рухався зі швидкістю 180 км/год, — зазначив Чубенко.
У листопаді молекулярно-генетична експертиза, у сукупності з допитом свідків, які тоді перебували в автомобілі, підтвердила, що саме Харківський перебував за кермом Infinity.
26 жовтня у Харкові автомобіль Infinity, водій якого намагався перетнути перехрестя проспекту Гагаріна і вулиці Одеської на червоний сигнал світлофора, зіткнувся з легковиком Chevrolet. В результаті водій Chevrolet загинув. Троє пасажирів Infiniti — двоє 19-річних юнаків та 16-річна дівчина — з важкими травмами були доставлені в лікарню. Водій Infiniti відбувся лише легкою травмою голови.
Нагадаємо, наприкінці жовтня у соцмережах з’явилося відео з салону Infiniti, зняте за хвилини до аварії.
Джерело: «РБК-Україна»
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