Пам'ятний знак чорнобильцям у Луцьку, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n164368-14-grudnya-vshanovuut-pam-yat-likvidatoriv-naslidkiv-avariyi-na-chaes.html

Ракурс

14 грудня в Україні вшановують пам’ять ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС.

Цю дату для встановлення День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, запровадженого у 2006 році указом тодішнього президента України Віктора Ющенка, обрано на згадку про завершення 14 грудня 1986 року будівництва саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком ЧАЕС.

Ще в 1994 році громадські організації чорнобильців України звернулися з листом до керівників держави, у якому запропонували заснувати в календарі день учасників ліквідації чорнобильської катастрофи. Тоді відповідне офіційне рішення не було ухвалене, проте ліквідатори самостійно почали відзначати цю дату.

Водночас, попри відсутність офіційного визнання на державному рівні цього пам’ятного дня, його відзначення було офіційно дозволене — від різних силових структур виділялася почесна варта, покладалися вінки від керівників держави, іноземних посольств і громадських організацій.

За оцінками, у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи брали участь понад 650 тис. людей з усього Радянського Союзу, з яких понад половина була з тодішньої УРСР.

Крім того, на 14 грудня припадає неофіційне міжнародне свято — Всесвітній день мавп. Його ініціаторами стали художники Кейсі Горе і Ерік Міллікін. Призначення свята — поширювати знання про тварин і проявляти до них турботу і любов.

Православна церква цього дня вшановує пророка Наума — одного з 12 малих біблійних пророків. Про його життя не збереглося жодних відомостей, проте Наум залишив по собі книгу пророцтв, яка з’явилася у період між падінням єгипетських Фів (663 рік до нашої ери) та падіння столиці Ассирії Ніневії (612 рік до нашої ери).

Дія книжки відбувається в Ніневії, грішним жителям якої Наум пророкує суворе, але справедливе покарання, котре невдовзі після появи книги дійсно сталося — місто впало під ударом ворогів, було повністю зруйноване і припинило своє існування.

У народу пророка Наума вважали покровителем наук і грамоти, зокрема, цього дня було заведено віддавати дітей у вчення парафіяльним дякам.

Народні прикмети: