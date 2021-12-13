Памятный знак чернобыльцам в Луцке, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n164368-14-dekabrya-chestvuut-pamyat-likvidatorov-posledstviy-avarii-na-chaes.html

Ракурс

14 декабря в Украине чествуют память ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС.

Эта дата для установления День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, введенного в 2006 году указом тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко, избрана в память о завершении 14 декабря 1986 года строительства саркофага над четвертым разрушенным энергоблоком ЧАЭС.

Еще в 1994 году общественные организации чернобыльцев обратились с письмом к руководителям государства, в котором предложили учредить в календаре день участников ликвидации чернобыльской катастрофы. Тогда соответствующее официальное решение не было принято, но ликвидаторы самостоятельно начали отмечать эту дату.

В то же время, несмотря на отсутствие официального признания на государственном уровне этого памятного дня, его проведение было официально разрешено — от разных силовых структур выделялся почетный караул, возлагались венки от руководителей государства, иностранных посольств и общественных организаций.

По оценкам, в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы участвовали более 650 тыс. человек со всего Советского Союза, из которых более половины были из тогдашней УССР.

Кроме того, на 14 декабря выпадает неофициальный международный праздник — Всемирный день обезьян. Его инициаторами стали художники Кейси Горе и Эрик Миликин. Назначение праздника — распространять знания о животных и проявлять к ним заботу и любовь.

Православная церковь в этот день чествует пророка Наума — одного из 12 малых библейских пророков. О его жизни не сохранилось никаких сведений, однако Наум оставил книгу пророчеств, которая появилась в период между падением египетских Фив (663 год до нашей эры) и падения столицы Ассирии Ниневии (612 год до нашей эры).

Действие книги происходит в Ниневии, грешным жителям которой Наум предсказывает суровое, но справедливое наказание, которое вскоре после появления книги действительно произошло — город пал под ударом врагов, был полностью разрушен и прекратил свое существование.

У народа пророка Наума считали покровителем наук и грамоты, в частности, в этот день было принято отдавать детей в учение приходским дьякам.

Народные приметы: