Канарский вулкан сделал токсичным воздух на острове, изолировав жителей

Продолжается извержение вулкана на острове Ла-Пальма, фото: Reuters

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Извержение вулкана Кумбре-Вьеха сделало воздух на испанском острове Ла-Пальма токсичным из-за высоких уровней выбросов двуокиси серы.

В результате власти приказали жителям прилегающих к вулкану районов Лос-Льянос де Аридане, Эль Пасо и Тасакорте (около 25 тыс. человек) оставаться дома. Однако спустя всего несколько часов этот приказ был отменен из-за получения экстренными службами данных об улучшении качества воздуха, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что на время запрета местным жителям было приказано оставаться внутри зданий. В частности, ученикам было приказано оставаться в школах, а родителям — не забирать их, пока не улучшится качество воздуха.

По словам местных жителей, они несколько напуганы этой ситуацией, поскольку при предыдущем извержении вулкана ничего подобного не происходило.

По данным спутникового мониторинга, потоки лавы из Кумбре-Вьеха повредили или уничтожили по меньшей мере 2 тыс. 910 построек, что заставило тысячи людей эвакуироваться.

Начавшееся 19 сентября извержение Кумбре-Вьеха является самым продолжительным на испанских Канарских островах за последние 500 лет.

Напомним, жителей Ла-Пальмы еще в конце ноября предупредили о плохом качестве воздуха из-за выбросов диоксида серы и порекомендовали использовать на улице респираторы.

Источник: Reuters