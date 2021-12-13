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Ракурс
В Украине продолжается карантин, фото: Волынская ОГА

Еще две области переводят в «желтую» зону 15 декабря

13 дек 2021, 18:30
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Винницкую и Хмельницкую области с 0000 15 декабря переводят в «желтую» карантинную зону.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов сегодня, 13 декабря, сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на очередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Немчинов также напомнил, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила. В частности, теперь посещать общественные места в «желтой» зоне могут только те, кто получил по крайней мере одну дозу вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 и имеет соответствующий документ — «желтый» COVID-сертификат или справку 063/о (документ, в котором указан перечень прививок).


Также для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест на коронавирус, действующий на 72 часа, или COVID-сертификат о выздоровлении.

Напомним, в настоящее время в «желтой» зоне находятся Киев и 12 областей Украины.

Источник: Ракурс


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