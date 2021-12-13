Женщина на Черниговщине за 50 тыс. грн заказала услуги Instagram-гадалки

Жительница Черниговщины пострадала от Instagram-гадалки

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Жительница Черниговщины потеряла более 50 тыс. грн, заказав гадалки в социальной сети Instagram.

Об этом сообщает издание «Dev.Украина».

Отмечается, что пострадавшая 21 ноября этого года нашла объявление по гаданиям в Instagram и связалась с «гадалкой» в директ.

Дальнейшее общение по просьбе «гадалки» происходило через Viber. В его процессе клиентка и «гадалка» договорились о двух услугах:

обряде, который стоил 2500 грн;

молитве стоимостью 3000 грн.

«Гадалка» также попросила клиентку пополнить ей телефонный счет на 200 грн, что было исполнено.

После этого заказчик перечислила «гадалке» 1000 грн на банковскую карту, а остальные деньги, по договоренности, могли выплачивать по возможности.

Как гарантии выполнения «гадалкой» заказанных услуг она попросила клиентку зайти в приложение «Приват24» и увеличить кредитный лимит на своей банковской карточке «ПриватБанка» до 50000 грн, — отмечает издание.

Отмечается, что при увеличении лимита на мобильный телефон пострадавшей поступали SMS с кодами подтверждения, которые в дальнейшем клиентка сообщила неизвестному лицу вместе с паролем к своей кредитной карте и паролем к входу в приложение «Приват24».

29 ноября, после поступления на банковскую карту средств на сумму 50 тыс. грн, они начали списываться со счета разными суммами.

Гадалка пообещала клиентке, что средства ей вернутся.

6 декабря «гадалка» снова написала потерпевшей в Viber и спросила, изменяла ли пароль для входа в приложение «Приват24», на что клиентка ответила утвердительно и снова сообщила злоумышленнице уже новый пароль.

Спустя время с карты были сняты 2500 грн, внесенные потерпевшей 3 декабря через терминал «ПриватБанка». Женщина подала заявление в суд.

В ходе досудебного расследования было установлено, что счет, на который пострадавшая с самого начала послала «гадалке» 1000 грн, открыт в «Альфа-Банке». То есть этот банк может владеть информацией о личности владельца банковской карты.

7 декабря Козелецкий райсуд Черниговской области разрешил временный доступ к вещам и документам, содержащим охраняемую законом тайну по этому уголовному производству.

Теперь финучреждение должно предоставить информацию по владельцу банковской карты и связанному с ней движению денежных средств.

Источник: «Dev.Украина»