Прививка для чиновников – в «Слуге народа» похвалили СМИ в истории с Гогилашвили

https://racurs.ua/n164364-privivka-dlya-chinovnikov-v-sluge-naroda-pohvalili-smi-v-istorii-s-gogilashvili.html

Ракурс

Скандал с Александром Гогилашвили, бывшим замминистра внутренних дел, прокомментировал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По его словам, украинские СМИ быстро сработали, распространив информацию о недопустимом поведении чиновника. Об этом Арахамия рассказал в интервью «Интерфакс-Украина».

Огласка скандала стала предохранителем, позволяющим чиновникам избежать подобных ситуаций в будущем.

Когда такие истории получают огласку, имена «героев» становятся всеобщими, то это определенная прививка. Для людей это будет маркером, условным стандартом, как это не нужно делать. Есть best practices — хорошие практики, а есть worst practices — плохие практики, — пояснил нардеп.

По словам Арахамии, чиновники всех уровней будут понимать, что на их неадекватное поведение будет реакция, «независимо от их статуса, ранга и связей».

Напомним, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил с правоохранителями на блокпосте в Краматорске Донецкой области. Чиновнику не понравилась просьба показать документы. Он угрожал работникам полиции, оскорблял их и лез в драку. Скандал попал на видео, которое опубликовали в сети.

Гогилашвили попал на работу в Министерство внутренних дел в сентябре 2019 года — сразу на должность заместителя Арсена Авакова, возглавлявшего ведомство тогда. В МВД он отвечал за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых. Жена Гогилашвили — Мария Левченко — является личным помощником президента Владимира Зеленского.

После огласки в СМИ министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подписал приказ о временном отстранении от занимаемой должности Александра Гогилашвили. Чиновник извинился за «чрезмерную эмоциональность» во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

После скандала стало известно, что он в 1995—2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева. Кроме того, у Гогилашвили есть действующее российское гражданство и судимость в РФ. 13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД.

Источник: «Интерфакс-Украина»