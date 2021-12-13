Щеплення для чиновників – в «Слузі народу» похвалили ЗМІ в історії з Гогілашвілі

https://racurs.ua/ua/n164364-scheplennya-dlya-chynovnykiv-v-sluzi-narodu-pohvalyly-zmi-v-istoriyi-z-gogilashvili.html

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Скандал з Олександром Гогілашвілі, колишнім заступником міністра внутрішніх справ, прокоментував голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

За його словами, українські ЗМІ швидко спрацювали, розповсюдивши інформацію про неприпустиму поведінку чиновника. Про це Арахамія розповів в інтерв’ю виданню «Інтерфакс-Україна».

Розголос скандалу став запобіжником, який дасть змогу чиновникам уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

Коли такі історії набувають розголосу, імена «героїв» стають загальними, то це певне щеплення. Для людей це буде маркером, умовним стандартом, як не потрібно робити. Тобто є best practices — хороші практики, а є worst practices — погані практики, — пояснив нардеп.

За словами Арахамії, чиновники всіх рівнів розумітимуть, що на їхню неадекватну поведінку буде реакція, «незалежно від їхнього статусу, рангу та зв’язків».

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості у Краматорську Донецької області. Чиновнику не сподобалося прохання показати документи. Він почав погрожувати правоохоронцям, ображати їх та лізти у бійку. Скандал потрапив на відео, яке опублікували в мережі.

Гогілашвілі потрапив на роботу в Міністерство внутрішніх справ у вересні 2019 року — відразу на посаду заступника Арсена Авакова, що тоді очолював відомство. У МВС він відповідав за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних. Дружина Гогілашвілі — Марія Левченко — є особистим помічником президента Володимира Зеленського.

Після розголосу в ЗМІ міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення від займаної посади Олександра Гогілашвілі. Чиновник вибачився за «надмірну емоційність» під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Після скандалу стало відомо, що він у 1995−2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва. Окрім того, в Гогілашвілі є діюче російське громадянство та судимість в РФ. 13 грудня Кабмін звільнив заступника глави МВС.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»