Гогілашвілі. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164329-gogilashvili-zvilnyly-pislya-skandalu-zmi.html

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Олександр Гогілашвілі, заступник міністра закордонних справ, був звільнений після скандалу.

Кабінет міністрів звільнив його з посади заступника голови МВС на вимогу президента Володимир Зеленський. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела.

Як відомо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі потрапив у скандал у зоні ООС. У мережі з’явилося відео, на якому видно, як Гогілашвілі на одному з блокпостів свариться з правоохоронцями, які попросили його надати документи для перевірки.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал навколо Олександра Гогілашвілі та вимагав його звільнення.

Прошу міністра внутрішніх справ та Кабінет міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС. Упевнений, що відповідна заява вже написана самим заступником, — заявив президент.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, Олександр Гогілашвілі вже не вперше потрапляє в скандал через свою поведінку й манеру спілкування з поліцейськими. Учора з’явилося нове відео поведінки Гогілашвілі вже в Києві.

Джерело: РБК-Україна