Гогилашвили. Фото: УП

https://racurs.ua/n164329-gogilashvili-uvolili-posle-skandala-smi.html

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Александр Гогилашвили, заместитель министра иностранных дел, был уволен после скандала.

Кабинет министров уволил его с должности заместителя главы МВД по требованию президента Владимир Зеленский. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.

Как известно, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили попал в скандал в зоне ООС. В сети появилось видео, на котором видно, как Гогилашвили на одном из блокпостов ссорится с правоохранителями, которые попросили его предоставить документы для проверки.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал вокруг Александра Гогилашвили и требовал его увольнения.

Прошу министра внутренних дел и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении заместителя главы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем, — заявил президент.



Напомним, ранее мы сообщали, Александр Гогилашвили уже не впервые попадает в скандал из-за своего поведения и манере общения с полицейскими. Вчера появилось новое видео поведения Гогилашвили уже в Киеве.

Источник: РБК-Украина