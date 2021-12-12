Гогилашвили. Фото: УП

https://racurs.ua/n164305-tebya-chto-pripudrilo-poyavilos-video-novogo-skandala-s-gogilashvili.html

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Александр Гогилашвили, заместитель министра внутренних дел, уже не впервые попадает в скандал из-за своего скандального поведения и манеры общения с полицейскими.

Появилось новое видео поведения Гогилашвили уже в Киеве. Соответствующей записью поделился журналист Михаил Ткач, передает «Украинская правда».

24 ноября в Киеве Александра Гогилашвили остановили патрульные полицейские, чтобы проверить документы. Это разозлило высокопоставленного чиновника и он начал оскорблять правоохранителей и спрашивать, почему они «не узнали начальство». В то же время полицейские спокойно пытались объяснить, что выполняют свою работу.

Ты что, тупой? Что, о**ший, что ли? Что с тобой, тебя что, припудрило?, — говорит на записи Гогилашвили.



Напомним, ранее мы сообщали, что заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил с правоохранителями на блокпосте в Краматорске Донецкой области. Чиновнику не понравилась просьба показать документы. Гогилашвили остановил машину немного дальше и начал скандалить с полицейскими. Он начал угрожать правоохранителям, оскорблять их и лезть в драку.

Источник: Украинская правда