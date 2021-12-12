Гогіашвілі. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164305-tebe-scho-prypudrylo-zyavylosya-video-novogo-skandalu-z-gogilashvili.html

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Олександр Гогілашвілі, заступник міністра внутрішніх справ, уже не вперше потрапляє в скандал через свою скандальну поведінку й манеру спілкування з поліцейськими.

З’явилося нове відео поведінки Гогілашвілі вже в Києві. Відповідним записом поділився журналіст Михайло Ткач, передає «Українська правда».

24 листопада в Києві авто Олександра Гогілашвілі зупинили патрульні поліцейські аби перевірити документи. Це розлютило високопосадовця і він почав ображати правоохоронців та запитувати, чому вони «не впізнали начальство». Водночас поліцейські спокійно намагалися пояснити, що лише виконують свою роботу.

Ти що, тупий? Ти що, о**вший, чи що? Що з тобою, тебе що, припудрило?, — говорить на записі Гогілашвілі.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську Донецької області. Чиновнику не сподобалося прохання показати документи. Гогілашвілі зупинив машину трохи далі та почав скандалити із поліцейськими. Він почав погрожувати правоохоронцям, ображати їх та лізти в бійку.

Джерело: Українська правда