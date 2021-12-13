ДТП в Луцке. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n164328-dtp-v-lucke-vrachi-soobschili-o-sostoyanii-postradavshih-peshehodov.html

Ракурс

Жуткое ДТП на пешеходном переходе устроил несовершеннолетний водитель в Луцке вчера, 12 декабря.

Полицейские задержали злоумышленника, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. По факту дорожно-транспортного происшествия расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

По информации издания «Конкурент», в результате ДТП на «зебре» пострадали пять человек. В реанимационном отделении находится 39-летняя жительница Луцка — у нее диагностировали политравму, перелом костей черепа и голени. Также в областной больнице находится ее пятилетний сын.

По словам врачей, состояние ребенка средней тяжести, его переводят из реанимации в нейрохирургию. Пострадавшему предоставляют все необходимое лечение. Ребенка с места аварии в больницу доставили частным автомобилем в сопровождении полиции. Его забрали еще до приезда скорой.

Еще четыре женщины в результате ДТП получили ушибы и переломы. После оказания медицинской помощи им не понадобилась госпитализация.

Напомним, 12 декабря в Луцке подростки на скорости убегали от полиции на авто и въехали в людей, которые переходили дорогу на пешеходном переходе возле торгового центра.

Источник: «Конкурент»