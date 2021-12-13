ДТП у Луцьку. Фото: Нацполіція

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Ракурс

Моторошну ДТП на пішохідному переході влаштував неповнолітній водій у Луцьку вчора, 12 грудня.

Поліцейські затримали зловмисника, зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За інформацією видання «Конкурент», внаслідок ДТП на «зебрі» постраждали п’ятеро осіб. У реанімаційному відділенні перебуває 39-річна мешканка Луцька — у неї діагностували політравму, перелом кісток черепа та гомілки. Також в обласній лікарні перебуває її п’ятирічний син.

За словами лікарів, стан дитини середньої важкості, її переводять з реанімації у нейрохірургію. Постраждалому надають все необхідне лікування. Дитину з місця аварії до лікарні доправили приватним автомобілем у супроводі поліції. Її забрали ще до приїзду швидкої.

Ще четверо жінок внаслідок ДТП дістали забої та переломи. Після надання медичної допомоги їм не знадобилася госпіталізація.

Нагадаємо, 12 грудня у Луцьку підлітки на швидкості тікали від поліції на авто і в’їхали у людей, які переходили дорогу на пішохідному переході біля торговельного центру.

Джерело: «Конкурент»