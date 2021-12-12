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ДТП у Луцьку трапилася в неділю, 12 грудня. Підлітки на швидкості тікали від поліції на авто і в’їхали в натовп людей, які переходили дорогу на пішохідному переході біля торговельного центру.

Подія трапилася о 14.30 на проспекті Соборності. Про це повідомляє «Суспільне».

За передньою інформацією, четверо людей травмувалися. У машині на момент аварії перебувало троє людей. Вони втікали з місця події, усіх вдалося наздогнати. Учасники аварії, які були в авто — неповнолітні.

Автомобілі екстреної медичної допомоги доправили двох травмованих в аварії до міської клінічної лікарні, ще одну жінку у важкому стані доставили до обласної клінічної лікарні. 39-річна постраждала дістала політравми, переломи кісток черепа та гомілок. Жінка без свідомості перебуває в реанімації.

До закладу за медичною допомогою після аварії на проспекті Соборності звернулося ще троє людей. Після огляду всіх відпустили додому на амбулаторне лікування. В аварії також травмувалася дитина. Хлопчика наразі оглядають у травмпункті обласної дитячої лікарні та планують госпіталізувати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ДТП біля Чернігова, яка забрала життя 13 людей і призвела до травм у семи людей, могла трапитися через провину водія фури.

Джерело: Суспільне