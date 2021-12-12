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Ракурс
ДТП в Луцке. Фото: Суспільне

Подростки мчали от полиции в Луцке и въехали в толпу — есть пострадавшие (ФОТО)

12 дек 2021, 17:59
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ДТП в Луцке произошло в воскресенье, 12 декабря. Подростки на скорости убегали от полиции на авто и въехали в толпу людей, которые переходили дорогу на пешеходном переходе возле торгового центра.

Событие случилось в 14.30 на проспекте Соборности. Об этом сообщает «Суспільне».

По предварительной информации, четыре человека травмировались. В машине на момент аварии находились три человека. Они убегали с места происшествия, всех удалось догнать. Участники аварии, которые были в авто — несовершеннолетние.

ДТП в Луцке. Фото: СуспільнеАвтомобили экстренной медицинской помощи доставили двух травмированных в аварии в городскую клиническую больницу, еще одну женщину в тяжелом состоянии доставили в областную клиническую больницу. 39-летняя пострадавшая получила политравмы, переломы костей черепа и голеней. Женщина без сознания находится в реанимации.

ДТП в Луцке. Фото: СуспільнеВ учреждение за медицинской помощью после аварии на проспекте Соборности обратилось еще три человека. После осмотра всех отпустили домой на амбулаторное лечение. В аварии также травмировался ребенок. Мальчика сейчас осматривают в травмпункте областной детской больницы и планируют госпитализировать.


Напомним, ранее мы сообщали, что ДТП возле Чернигова, которое унесло жизни 13 человек и привело к травмам у семи человек, могло случиться из-за вины водителя фуры.

Источник: Суспільне

Источник: Ракурс


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