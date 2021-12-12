Яма в Киеве. Фото: КГГА

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Ракурс

В Киеве произошла авария на инженерных сетях, из-за которой в центре города ограничили движение в воскресенье, 12 декабря.

В частности, движение перекрыто на бульваре Тараса Шевченко в направлении улицы Крещатик. Об этом сообщает «Киевавтодор».

Из-за аварии на инженерных сетях перекрыто движение по всем полосам в направлении ул. Крещатик. В связи с ограничением временно изменили и маршруты общественного транспорта, — говорится в сообщении.

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщили, что инцидент произошел из-за аварии на водопроводных сетях. Пострадавших и травмированных нет. На месте работают коммунальщики «Киевводоканала». Завершить работы планируют к утру понедельника.

Напомним, ранее мы сообщали, что в центре Киева провалился асфальт в результате аварии на водопроводе. Движение на улице Лютеранской вблизи дома № 19 частично ограничено.

Источник: Киевавтодор