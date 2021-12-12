Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Яма в Киеве. Фото: КГГА

В центре Киева асфальт ушел под землю — где перекрыли движение (ФОТО)

12 дек 2021, 17:30
999

В Киеве произошла авария на инженерных сетях, из-за которой в центре города ограничили движение в воскресенье, 12 декабря.

В частности, движение перекрыто на бульваре Тараса Шевченко в направлении улицы Крещатик. Об этом сообщает «Киевавтодор».

Яма в Киеве. Фото: КГГА

Из-за аварии на инженерных сетях перекрыто движение по всем полосам в направлении ул. Крещатик. В связи с ограничением временно изменили и маршруты общественного транспорта, — говорится в сообщении.

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщили, что инцидент произошел из-за аварии на водопроводных сетях. Пострадавших и травмированных нет. На месте работают коммунальщики «Киевводоканала». Завершить работы планируют к утру понедельника.


Яма в Киеве. Фото: КГГАНапомним, ранее мы сообщали, что в центре Киева провалился асфальт в результате аварии на водопроводе. Движение на улице Лютеранской вблизи дома № 19 частично ограничено.

Источник: Киевавтодор

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров