В центре Киева асфальт ушел под землю — где перекрыли движение (ФОТО)https://racurs.ua/n164306-v-centre-kieva-asfalt-ushel-pod-zemlu-gde-perekryli-dvijenie-foto.htmlРакурс
В Киеве произошла авария на инженерных сетях, из-за которой в центре города ограничили движение в воскресенье, 12 декабря.
В частности, движение перекрыто на бульваре Тараса Шевченко в направлении улицы Крещатик. Об этом сообщает «Киевавтодор».
Из-за аварии на инженерных сетях перекрыто движение по всем полосам в направлении ул. Крещатик. В связи с ограничением временно изменили и маршруты общественного транспорта, — говорится в сообщении.
В Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщили, что инцидент произошел из-за аварии на водопроводных сетях. Пострадавших и травмированных нет. На месте работают коммунальщики «Киевводоканала». Завершить работы планируют к утру понедельника.
Напомним, ранее мы сообщали, что в центре Киева провалился асфальт в результате аварии на водопроводе. Движение на улице Лютеранской вблизи дома № 19 частично ограничено.
Источник: Киевавтодор