Вирва у Києві. Фото: КМДА

https://racurs.ua/ua/n164306-u-centri-kyieva-asfalt-pishov-pid-zemlu-de-perekryly-ruh-foto.html

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У Києві сталася аварія на інженерних мережах, через яку в центрі міста обмежили рух у неділю, 12 грудня.

Зокрема, рух перекрито на бульварі Тараса Шевченка в напрямку вулиці Хрещатик. Про це повідомляє «Київавтодор».

Через аварію на інженерних мережах перекрито рух усіма смугами в напрямку вул. Хрещатик. У зв’язку з обмеженням тимчасово змінили й маршрути громадського транспорту, — йдеться в повідомленні.

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) повідомили, що інцидент трапився через аварію на водопровідних мережах. Постраждалих і травмованих немає. На місці працюють комунальники «Київводоканалу». Завершити роботи планується до ранку понеділка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в центрі Києва провалився асфальт унаслідок аварії на водогоні. Рух на вулиці Лютеранській поблизу будинку № 19 частково обмежено.

Джерело: Київавтодор