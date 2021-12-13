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Ракурс
Стали известны результаты повторной жеребьевки 1/8 финала ЛЧ. Фото: uaf.ua

Лига чемпионов — стали известны результаты повторной жеребьевки 1/8 финала

13 дек 2021, 17:28
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Повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоялась в швейцарском Ньоне.

Клубы узнали своих соперников. В частности, любителей футбола ждут противостояния ПСЖ — «Реал», «Атлетико» — МЮ и «Интер» —
«Ливерпуль». Украинские футболисты-легионеры тоже узнали своих соперников. Английский «Манчестер Сити», за который выступает Александр Зинченко, будет играть против бывшего клуба Криштиану Роналду — «Спортинга». А португальская «Бенфика» Романа Яремчука встретится с амстердамским «Аяксом».

Жребий свел в 1/8 финала ЛЧ следующие команды:

  • «Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия)
  • «Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия)
  • «Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды)
  • «Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)
  • «Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
  • «Вильярреал» (Испания) — «Ювентус» (Италия)
  • «Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия)
  • ПСЖ (Франция) — «Реал» (Испания)

Первые встречи состоятся 15−16 и 22−23 февраля, ответные — 8−9 и 15−16 марта. Начнутся все поединки в 22.00 по киевскому времени.


Стали известны результаты повторной жеребьевки 1/8 финала ЛЧ. Таблица: Футбол

Напомним, 13 декабря Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В организации заявили, что во время церемонии произошла техническая ошибка. Также было решено провести новую жеребьевку.

Источник: Ракурс


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