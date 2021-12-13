Стали відомі результати повторного жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ. Фото: uaf.ua

https://racurs.ua/ua/n164363-liga-chempioniv-staly-vidomi-rezultaty-povtornogo-jerebkuvannya-1-8-finalu.html

Ракурс

Повторне жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбулося у швейцарському Ньоні.

Клуби дізналися своїх суперників. Зокрема, любителів футболу чекають протистояння ПСЖ — «Реал», «Атлетіко» — МЮ та «Інтер» — «Ліверпуль». Українські футболісти-легіонери теж дізналися своїх суперників. Англійський «Манчестер Сіті», за який виступає Олександр Зінченко, гратиме проти колишнього клубу Кріштіану Роналду — «Спортінга». А португальська «Бенфіка» Романа Яремчука зустрінеться з амстердамським «Аяксом».

Жереб звів в 1/8 фіналу ЛЧ наступні команди:

«Зальцбург» (Австрія) — «Баварія» (Німеччина)

«Спортінг» (Португалія) — «Манчестер Сіті» (Англія)

«Бенфіка» (Португалія) — «Аякс» (Нідерланди)

«Челсі» (Англія) — «Лілль» (Франція)

«Атлетіко» (Іспанія) — «Манчестер Юнайтед» (Англія)

«Вільярреал» (Іспанія) — «Ювентус» (Італія)

«Інтер» (Італія) — «Ліверпуль» (Англія)

ПСЖ (Франція) — «Реал» (Іспанія)

Перші зустрічі відбудуться 15−16 та 22−23 лютого, повторні — 8−9 та 15−16 березня. Почнуться всі поєдинки о 22.00 за київським часом.

Нагадаємо, 13 грудня Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) скасував підсумки жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. В організації заявили, що під час церемонії сталася технічна помилка. Також було вирішено провести нове жеребкування.