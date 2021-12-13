Жінка на Чернігівщині за 50 тис. грн замовила послуги Instagram-ворожки

Жителька Чернігівщини постраждала від Instagram-ворожки

https://racurs.ua/ua/n164365-jinka-na-chernigivschyni-za-50-tys-grn-zamovyla-poslugy-instagram-vorojky.html

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Жителька Чернігівщини втратила понад 50 тис. грн, замовивши послуги ворожки в соціальній мережі Instagram.

Про це повідомляє видання «Dev.Україна».

Зазначається, що постраждала 21 листопада цього року знайшла оголошення щодо ворожіння в Instagram і зв’язалася з «ворожкою» у дірект.

Подальше спілкування на прохання «ворожки» відбувалося через Viber. У його процесі клієнтка та «ворожка» домовились про дві послуги:

обряд, який коштував 2500 грн;

молитву вартістю 3000 грн.

«Ворожка» також попросила клієнтку поповнити їй телефонний рахунок на 200 грн, що було виконано.

Після цього замовниця перерахувала «ворожці» 1000 грн на банківську картку, а решту грошей, за домовленістю, могла виплачувати по можливості.

Як гарантії виконання «ворожкою» замовлених послуг, вона попросила клієнтку зайти в додаток «Приват24» та збільшити кредитний ліміт на своїй банківській картці «ПриватБанку» до 50000 грн, — зазначає видання.

Зазначається, що під час збільшення ліміту на мобільний телефон постраждалої надходили SMS з кодами підтвердження, які надалі клієнтка повідомила невідомій особі разом з паролем до своєї кредитної картки та паролем до входу в додаток «Приват24».

29 листопада, після надходження на банківську картку коштів на суму 50 тис. грн, вони почали списуватися з рахунку різними сумами.

«Ворожка» пообіцяла клієнтці, що кошти їй повернуться.

6 грудня «ворожка» знову написала потерпілій у Viber і запитала, чи змінювала та пароль для входу в додаток «Приват24», нащо клієнтка відповіла ствердно та знову повідомила зловмисниці вже новий пароль.

Через деякий час з карти були зняті 2500 грн, внесені потерпілою 3 грудня через термінал «ПриватБанку». Жінка подала заяву до суду.

В ході досудового розслідування було встановлено, що рахунок, на який постраждала з самого початку надіслала «ворожці» 1000 грн, відкрито в «Альфа-Банку». Тобто цей банк може володіти інформацією про особу власника банківської картки.

7 грудня Козелецький райсуд Чернігівської області дозволив тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по цьому кримінальному провадженню.

Тож тепер фінустанова має надати інформацію по власнику банківської картки та пов’язаному з нею рухові грошових коштів.

Джерело: «Dev.Україна»