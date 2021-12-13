Ще дві області переводять у «жовту» зону 15 грудня

В Україні триває карантин, фото: Волинська ОДА

https://racurs.ua/ua/n164366-sche-dvi-oblasti-perevodyat-u-jovtu-zonu-15-grudnya.html

Ракурс

Вінницька та Хмельницька області з 00.00 15 грудня переводяться у «жовту» карантинну зону.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов сьогодні, 13 грудня, повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене на черговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Немчінов також нагадав, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові карантинні правила. Зокрема, тепер відвідувати громадські заклади у «жовтій» зоні можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 та має відповідний документ — «жовтий» COVID-сертифікат чи довідку 063/о (документ, в якому вказаний перелік щеплень).

Також для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест на коронавірус, який діє на 72 години, або COVID-сертифікат про одужання.

Нагадаємо, наразі у «жовтій» зоні перебувають Київ та 12 областей України.