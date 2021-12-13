Канарський вулкан зробив токсичним повітря на острові, ізолювавши жителів

Триває виверження вулкана на острові Ла-Пальма, фото: Reuters

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Виверження вулкана Кумбре-В'єха зробило повітря на іспанському острові Ла-Пальма токсичним через високі рівні викидів двоокису сірки.

В результаті влада наказала жителям прилеглих до вулкану районів Лос-Льянос де Арідане, Ель Пасо і Тасакорте (близько 25 тис. осіб) залишатися вдома. Проте всього через кілька годин цей наказ було скасовано через отримання екстреними службами даних про покращення якості повітря, повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що на час дії заборони місцевим жителям було наказано залишатися всередині будівель. Зокрема, учням було наказано залишатися в школах, а батькам — не забирати їх, доки не покращиться якість повітря.

За словами місцевих жителів, вони дещо налякані цією ситуацією, оскільки при попередньому виверженні вулкану нічого подібного не відбувалося.

За даними супутникового моніторингу, потоки лави з Кумбре-В'єха пошкодили або знищили щонайменше 2 тис. 910 будівель, що змусило тисячі людей евакуюватися.

Виверження Кумбре-В'єха, яке розпочалося 19 вересня є найтривалішим на іспанських Канарських островах за останні 500 років.

Нагадаємо, жителів Ла-Пальми ще наприкінці листопада попередили про погану якість повітря через викиди діоксиду сірки та порекомендували використовувати на вулиці респіратори.

Джерело: Reuters