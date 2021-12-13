Последствия смертельного ДТП в Харькове, фото: KharkivLife

https://racurs.ua/n164369-dtp-v-harkove-ekspertiza-ustanovila-s-kakoy-skorostu-letel-infinity.html

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Автомобиль Infinity, за рулем которого находился 16-летний Николай Харьковский, на момент совершения смертельного ДТП на проспекте Гагарина в Харькове 26 октября 2021 года двигался скоростью в 180 км/ч.

Это показали результаты экспертизы, проведенной Харьковским научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром МВД Украины, сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на представителя Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.

Результаты автотехнической экспертизы установили, что во время ДТП на проспекте Гагарина 26 октября 2021 года 16-летний водитель Infinity двигался со скоростью 180 км/ч, — отметил Чубенко.

В ноябре молекулярно-генетическая экспертиза в совокупности с допросом свидетелей, которые тогда находились в автомобиле, подтвердила, что именно Харьковский находился за рулем Infinity.

26 октября в Харькове автомобиль Infinity, водитель которого пытался пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесской на красный сигнал светофора, столкнулся с легковушкой Chevrolet. В результате водитель Шевроле погиб. Три пассажира Infiniti — двое 19-летних юношей и 16-летняя девушка — с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. Водитель Infiniti отделался легкой травмой головы.

Напомним, в конце октября в соцсетях появилось видео из салона Infiniti, снятое за минуты до аварии.