Петро Порошенко відвідав блок-пост на Донеччині, фото: Юрій Бірюков

https://racurs.ua/ua/n164371-skandal-z-gogilashvili-poroshenko-iniciuie-nagorodjennya-policeyskyh.html

Ракурс

Петро Порошенко, п’ятий президент України, відвідав поліцейський блок-пост на Донеччині.

Там він висловив подяку за сумлінну службу поліцейським, яким «доводиться боронити країну не лише від зовнішнього ворога, а й від … осіб зі специфічним обличчям». Про це повідомляється на сторінці Порошенка в соціальній мережі Фейсбук.

Зараз вся країна бачить, що коли в Донецькій області зупиняють порушників, ви дуже достойно себе поводите. Я хочу сказати, що вся країна з вами зараз, — наголосив він.

Порошенко додав, що його політсила «Європейська Солідарність» ініціювала нагородження капітана Костянтина Васенкова і старшого сержанта Євгена Довгалюка, які 8 грудня на блок-посту зупинили автомобіль вже колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

Нагадаємо, Гогілашвілі, якого поліцейські зупинили на блокпосту в Краматорську, поскандалив із правоохоронцями через їхнє прохання показати документи. Чиновник, зокрема, погрожував поліцейським, ображав їх та ліз у бійку. Згодом відео цього інциденту з’явилося в інтернеті.