Гогілашвілі. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n164338-gogilashvili-yizdyv-na-bronovanomu-avto-posolstva-ssha-zmi.html

Ракурс

Олександр Гогілашвілі, екс-заступник міністра внутрішніх справ, використовував охорону з розвідки і бронеавтомобіль посольства США.

Про це повідомляє «Цензор. Нет».

Журналісти повідомляють, що коли автівки були зупинені для перевірки документів на блокпосту в зоні ООС, замість пред’явлення документів, Гогілашвілі вийшов з авто і почав з’ясовувати у капітана поліції, чому його не пропускають негайно.

При цьому в сірому джипі пересувався заступник міністра МВС Олександр Гогілашвілі, а в чорному джипі його озброєна охорона, які представили документи тільки після того, як вийшли з машин з особистою зброєю в руках.

Охорона заступника міністра МВС складалася з шістьох військовослужбовців, офіцерів спецназу Головного управління розвідки Міністерства оборони. Для пересування Гогілашвілі використав бронеавтомобіль, наданий посольством США для забезпечення безпеки співробітників військової розвідки України.

Водночас згідно з законом, заступнику міністра не належить мати бронеавтомобіль і особисту охорону.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Гогілашвілі, заступник міністра закордонних справ, був звільнений після скандалу. Кабінет міністрів звільнив його з посади заступника голови МВС на вимогу президента Володимир Зеленський.

Джерело: Цензор. нет