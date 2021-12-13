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Гогілашвілі. Фото: РБК
Гогілашвілі їздив на броньованому авто Посольства США — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n164338-gogilashvili-yizdyv-na-bronovanomu-avto-posolstva-ssha-zmi.htmlРакурс
Олександр Гогілашвілі, екс-заступник міністра внутрішніх справ, використовував охорону з розвідки і бронеавтомобіль посольства США.
Про це повідомляє «Цензор. Нет».
Журналісти повідомляють, що коли автівки були зупинені для перевірки документів на блокпосту в зоні ООС, замість пред’явлення документів, Гогілашвілі вийшов з авто і почав з’ясовувати у капітана поліції, чому його не пропускають негайно.
При цьому в сірому джипі пересувався заступник міністра МВС Олександр Гогілашвілі, а в чорному джипі його озброєна охорона, які представили документи тільки після того, як вийшли з машин з особистою зброєю в руках.
Охорона заступника міністра МВС складалася з шістьох військовослужбовців, офіцерів спецназу Головного управління розвідки Міністерства оборони. Для пересування Гогілашвілі використав бронеавтомобіль, наданий посольством США для забезпечення безпеки співробітників військової розвідки України.
Водночас згідно з законом, заступнику міністра не належить мати бронеавтомобіль і особисту охорону.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Гогілашвілі, заступник міністра закордонних справ, був звільнений після скандалу. Кабінет міністрів звільнив його з посади заступника голови МВС на вимогу президента Володимир Зеленський.
Джерело: Цензор. нет
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