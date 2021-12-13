Гогилашвили. Фото: РБК

https://racurs.ua/n164338-gogilashvili-ezdil-na-bronirovannom-avto-posolstva-ssha-smi.html

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Александр Гогилашвили, экс-замминистра внутренних дел, использовал охрану из разведке и бронеавтомобиль посольства США.

Об этом сообщает «Цензор.Нет».

Журналисты сообщают, что когда автомобили были остановлены для проверки документов на блокпосту в зоне ООС, вместо предъявления документов, Гогилашвили вышел из авто и начал выяснять у капитана полиции, почему его не пропускают немедленно.

При этом в сером джипе передвигался заместитель министра МВД Александр Гогилашвили, а в черном джипе его вооружена охрана, которые предоставили документы только после того, как вышли из авто с личным оружием в руках.

Охрана заместителя министра МВД состояла из шести военнослужащих, офицеров спецназа Главного управления разведки Министерства обороны. Для передвижения Гогилашвили использовал бронеавтомобиль, предоставленный посольством США для обеспечения безопасности сотрудников военной разведки Украины.

В то же время согласно закону, заместителю министра не положено иметь бронеавтомобиль и личную охрану.

Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Гогилашвили, заместитель министра иностранных дел, был уволен после скандала. Кабинет министров уволил его с должности заместителя главы МВД по требованию президента Владимир Зеленский.

Источник: Цензор. нет