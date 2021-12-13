Министры иностранных дел стран G7 опубликовали заявление о России и Украине. Фото: УП

https://racurs.ua/n164337-ministry-inostrannyh-del-stran-g7-opublikovali-zayavlenie-o-rossii-i-ukraine.html

Ракурс

Вторжение России в Украину может произойти этой зимой. Министры иностранных дел стран «Группы семи» (G7) договорились быстро реагировать, если Россия усилит агрессию.

Такое решение они приняли на встрече в Ливерпуле. РФ ожидают серьезные последствия, если она не согласится на дипломатическое урегулирование ситуации. Об этом сообщает представительство Европейского Союза в Украине.

Встреча глав внешнеполитических ведомств стран «Группы семи» продолжалась последние два дня в Ливерпуле. Совместное реагирование на агрессию РФ вокруг Украины было одним из главных вопросов этой встречи.

В начале переговоров министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала G7 «выступить в один голос в ответ на действия РФ».

Министр иностранных дел в новом правительстве Германии Анналена Бербок во время разговора с журналистами заявила о необходимости принять все меры, чтобы вернуться к дипломатическому диалогу.

Любое использование силы для изменения границ строго запрещено международным правом. Россия не должна сомневаться, что дальнейшая военная агрессия против Украины приведет к масштабным последствиям и будет иметь серьезную цену в ответ, — говорится в заявлении.

Напомним, США заявили, что вторжение России в Украину обернется «огромными последствиями» для агрессора. Штаты готовы принять разные меры и укреплять оборону Украины для того, чтобы страна могла лучше защитить себя.