Міністри закордонних справ країн G7 опублікували заяву щодо Росії та України. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164337-ministry-zakordonnyh-sprav-krayin-g7-opublikuvaly-zayavu-schodo-rosiyi-ta-ukrayiny.html

Ракурс

Вторгнення Росії в Україну може статися цієї зими. Міністри закордонних справ країн «Групи семи» (G7) домовилися швидко реагувати, якщо Росія посилить агресію.

Таке рішення вони ухвалили під час зустрічі в Ліверпулі. На РФ чекають серйозні наслідки, якщо вона не погодиться на дипломатичне врегулювання ситуації. Про це повідомляє представництво Європейського Союзу в Україні.

Зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн «Групи семи» тривала впродовж останніх двох днів у Ліверпулі. Спільне реагування на агресію РФ навколо України була одним із головних питань цієї зустрічі.

На початку переговорів міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала G7 «виступити в один голос у відповідь на дії РФ».

Міністр закордонних справ у новому уряді Німеччини Анналена Бербок під час розмови з журналістами заявила про необхідність вжити всіх заходів, щоби повернутися до дипломатичного діалогу.

Будь-яке використання сили з метою зміни кордонів суворо заборонено міжнародним правом. Росія не повинна мати жодних сумнівів, що подальша військова агресія проти України призведе до масштабних наслідків і матиме серйозну ціну у відповідь, — йдеться в заяві.

Нагадаємо, США заявили, що вторгнення Росії до України обернеться «величезними наслідками» для агресора. Штати готові вжити різних заходів і зміцнювати оборону України для того, щоб країна могла краще захистити себе.