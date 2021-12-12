У США пригрозили Росії «величезними наслідками» за вторгнення в Україну. Фото: istock

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Вторгнення Росії до України обернеться «величезними наслідками» для агресора — таку заяву зробили Сполучені Штати Америки (США).

США готові вжити різних заходів і зміцнювати оборону України, щоби країна могла краще захистити себе. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє NBC.

Блінкен розповів, що президент США Джо Байден ясно сказав президенту РФ Володимиру Путіну, що Америка розглядає різні кроки, від яких раніше утримувалася, і це може привести до величезних наслідків для Росії. Водночас він додав, що глави МЗС G7 на зустрічі в Ліверпулі продемонстрували рішучість протистояти російській агресії.

Ми ясно заявили, що будуть величезні наслідки, якщо Росія вирішить відновити агресивні дії проти України, — додав Блінкен.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що напад Росії на Україну лякає весь східний блок НАТО — президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ймовірність російської агресії проти України є дуже високою. Він припустив, що може здійснитися найгірший сценарій.

Джерело: NBC